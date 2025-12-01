Sri Lanka la devastazione delle inondazioni riprese dal drone

Centinaia di persone sono disperse a seguito delle inondazioni e delle frane della scorsa settimana, che hanno causato almeno 334 vittime in Sri Lanka, 502 in Indonesia e 176 in Thailandia, secondo quanto riferito dalle autorità. I soccorritori stanno ancora cercando 370 persone disperse. Quasi 148.000 sfollati sono state ospitate in rifugi temporanei dopo essere state colpite la scorsa settimana da piogge torrenziali che hanno allagato case, campi e strade e provocato frane, soprattutto nella regione collinare centrale dove si coltiva il tè. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sri Lanka, la devastazione delle inondazioni riprese dal drone

Altre letture consigliate

Sri Lanka, il ciclone Ditwah porta devastazione nel paese - facebook.com Vai su Facebook

Sri Lanka, la devastazione delle inondazioni riprese dal drone - (LaPresse) Centinaia di persone sono disperse a seguito delle inondazioni e delle frane della scorsa settimana, che hanno causato almeno 334 ... Scrive stream24.ilsole24ore.com

Emergenza in Sri Lanka: il ciclone Ditwah causa inondazioni devastanti e vittime - Le inondazioni devastanti in Sri Lanka, provocate dal ciclone Ditwah, hanno lasciato cicatrici profonde nel paese, con un tragico bilancio di morti e dispersi. Lo riporta notizie.it

Alluvioni in Sud-est asiatico: la crisi umanitaria di Indonesia e Sri Lanka - est asiatico hanno devastato intere comunità, mettendo a dura prova la capacità di risposta alle emergenze. Segnala notizie.it