spy games la nuova newsletter di formichenet su intelligence e sicurezza nazionale

Benvenuti in un mondo di ombre, dove la realtà supera sempre la finzione, benvenuti in Spy Games. Questa non è l’ennesima newsletter di geopolitica. È il posto dove intelligence e sicurezza nazionale smettono di essere segreti di Stato e informazioni classificate e diventano le vostre letture del martedì sera. In Italia manca uno spazio di analisi indipendente, documentata, e accessibile al pubblico interessato su questi temi. Spy Games intende colmare questo vuoto: offrire un’informazione seria e continuativa sui temi dell’intelligence e della sicurezza nazionale, senza cadere né nella spettacolarizzazione né nella reticenza. 🔗 Leggi su Formiche.net

