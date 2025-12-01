Spuntate foto Garlasco si parla di immagini di Andrea Sempio fuori casa Poggi

La riapertura del caso di Garlasco, dopo anni di processi, sentenze e interrogativi irrisolti, ha riportato l’intero Paese dentro un vortice di ricostruzioni, ipotesi e nuove piste investigative. La decisione della Procura di Pavia di riaprire formalmente il fascicolo, alla luce degli ultimi accertamenti scientifici, ha riacceso l’attenzione su un delitto che da oltre diciotto anni continua a dividere opinione pubblica, tecnici e addetti ai lavori. Il nuovo corso delle indagini sembra voler rispondere a quelle domande rimaste sospese dal 2007, domande che non hanno mai smesso di tormentare chi ha seguito il caso sin dall’inizio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it