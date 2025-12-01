Spread ai minimi storici ora l’Italia piace ai mercati | perché conviene investire

Quifinanza.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spread tra Btp e Bund apre a 72 punti base, in netto calo rispetto ai 76,5 della chiusura di venerdì scorso. Una riduzione importante, che invia un segnale forte ai mercati e che rende l’Italia sempre più appetibile agli investitori. Non solo: il rendimento del decennale italiano, pur salendo leggermente al 3,44%, si conferma al di sotto di quello dell’Oat francese, che viaggia al 3,46%. Ciò significa che oggi l’Italia si finanzia a costi inferiori alla Francia, segnando un netto cambio di passo nella percezione del rischio degli ultimi anni. Lo Spread come termometro del rischio. Per comprendere la portata di questi numeri, è fondamentale chiarire cosa sia lo spread Btp-Bund. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

spread ai minimi storici ora l8217italia piace ai mercati perch233 conviene investire

© Quifinanza.it - Spread ai minimi storici, ora l’Italia piace ai mercati: perché conviene investire

News recenti che potrebbero piacerti

spread minimi storici l8217italiaSpread ai minimi storici, ora l’Italia piace ai mercati: perché conviene investire - Lo spread scende a 74 punti base e il Btp rende meno dell’Oat francese: un segnale di fiducia che riduce i costi e sostiene economia e imprese ... quifinanza.it scrive

spread minimi storici l8217italiaBTP sempre molto graditi all’estero. Spread ai minimi da crisi 2008 - E’ quanto emerge dal Rapporto semestrale sulla Stabilità finanziaria pubblicato dalla banca d’Italia che conferma volumi sostenuti di acquisti di BTP e rendimenti in progressivo calo ... Da quifinanza.it

Spread ai minimi nel bilancio 2025, deficit sotto il 3%. Con 6 miliardi di risparmi Italia subito fuori dalla procedura Ue - Ma dietro quello che sembra quasi un rito scaramantico, si percepisce un certo ottimismo. Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Spread Minimi Storici L8217italia