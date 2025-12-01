Spread ai minimi storici ora l’Italia piace ai mercati | perché conviene investire

Lo spread tra Btp e Bund apre a 72 punti base, in netto calo rispetto ai 76,5 della chiusura di venerdì scorso. Una riduzione importante, che invia un segnale forte ai mercati e che rende l’Italia sempre più appetibile agli investitori. Non solo: il rendimento del decennale italiano, pur salendo leggermente al 3,44%, si conferma al di sotto di quello dell’Oat francese, che viaggia al 3,46%. Ciò significa che oggi l’Italia si finanzia a costi inferiori alla Francia, segnando un netto cambio di passo nella percezione del rischio degli ultimi anni. Lo Spread come termometro del rischio. Per comprendere la portata di questi numeri, è fondamentale chiarire cosa sia lo spread Btp-Bund. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Spread ai minimi storici, ora l’Italia piace ai mercati: perché conviene investire

