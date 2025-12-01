Spotify Wrapped 2025 in Italia | Data di uscita e come guardarlo

Il report musicale annuale di Spotify, conosciuto come Spotify Wrapped 2025, rappresenta un evento molto atteso da milioni di utenti in tutto il mondo. Questa iniziativa permette di fare un riepilogo dettagliato delle proprie preferenze musicali e di ascolto, offrendo una panoramica personalizzata dell’anno appena trascorso. In questo articolo, vengono analizzati i tempi di uscita, le novità previste e le principali caratteristiche di questa tanto attesa release. quando esce Spotify Wrapped 2025. tempistiche di rilascio e aspettative. Ogni anno, il lancio di Spotify Wrapped si colloca tipicamente tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

