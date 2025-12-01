CLARA PEZZOLI appartiene a quella nuova generazione di donne che interpretano lo sport e il lavoro come due facce della stessa energia creativa. Amazzone nata nel 1994, oggi è una delle figure più interessanti dell’equitazione internazionale e la prima italiana a entrare nel Longines Global Champions Tour. Il suo percorso non è solo una storia sportiva. È il ritratto di un empowerment autentico, fatto di disciplina, ambizione e capacità di muoversi con sicurezza in contesti molto diversi, dal campo gara ai tavoli di un’azienda familiare che da decenni rappresenta l’eccellenza del tessile tecnico italiano: Sitip. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sport, moda e tradizione di famiglia nei tessuti tecnici Sitip