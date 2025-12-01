Sport in tv oggi lunedì 1 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 1° dicembre, il nuovo mese comincia con una giornata di sport non particolarmente ricca dopo i tanti eventi andati in scena nell’ultimo weekend e le varie competizioni in programma nel prosieguo della settimana. Per quanto riguarda il ciclismo su strada è prevista a Roma la presentazione ufficiale del Giro d’Italia 2026 sia al maschile che al femminile. Durante la cerimonia verrà ufficializzato il percorso della prossima Corsa Rosa, che dovrebbe partire dalla Bulgaria. Vanno avanti nel frattempo i Mondiali di calcio a 5 femminile con Argentina-Colombia e Spagna-Marocco, i primi due quarti di finale del tabellone a eliminazione diretta in attesa di rivedere in campo l’Italia domani contro il Portogallo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 1 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

