Sport e disabili il presidente del Comitato paralimpico del Veneto Davide Giorgi | La politica fa troppo poco

Tra 95 giorni, con la cerimonia di apertura all?Arena di Verona, inizieranno le Paralimpiadi Milano Cortina 2026 e gli atleti veneti, a partire da René De Silvestro nello sci alpino. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

Sport e disabili il presidente del Comitato paralimpico del Veneto Davide Giorgi la politica fa troppo poco

