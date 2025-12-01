Spesso le azioni compiute senza successo se fatte ripetere peggiorano quel risultato

Seppure con l’amaro in bocca, buona parte della popolazione mondiale deve ammettere che, fino a ora, le lapidarie sintesi in latino del tipo: “ad impossibilia nemo tenetur”, usato per lo più nei fori del tempo, resiste ancora oggi con validità immutata. “Nessuno è tenuto a compiere imprese impossibili”, questa è la traduzione alla lettera di quella espressione latina. Sta succedendo in tal modo che alti funzionari governativi vengano inviati dai loro vertici a colloquio con i loro omologhi di ogni parte del mondo, sostituendo chi li ha delegati. Solitamente gli incontri di tal genere si svolgono in paesi disparati, molto spesso lontani dal trovarsi in condizioni analoghe a quelle delle loro motivazioni, sono cioè alla base delle scelte appena descritte. 🔗 Leggi su Ildenaro.it