Spesa farmaceutica zavorre e rischi di nuovi oneri sulle aziende del settore

L’annuncio del presidente Aifa Robert Nisticò, contenuto in una lunga intervista apparsa oggi su La Repubblica, che è allo studio un meccanismo che taglierebbe automaticamente i prezzi dei farmaci all’aumentare dei profitti delle aziende produttrici riapre il tema della sostenibilità complessiva del sistema di cure in Italia, con conseguenze però imprevedibili per chi opera nel settore. Difatti, se da una parte continuano ad aumentare la spesa farmaceutica e l’apprensione sulla reale accessibilità universalistica delle cure, dall’altra il nostro Paese si contraddistingue non solo per prezzi dei medicinali bassi ma anche per meccanismi fiscali che scoraggiano investimenti e innovazione. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Spesa farmaceutica, zavorre e rischi di nuovi oneri sulle aziende del settore

Approfondisci con queste news

ANAAO oggi è all’Health Care Summit 2025, dove il nostro Segretario Nazionale interviene nel talk “Manovra, emergenza personale e spesa farmaceutica: sfide aperte per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale”. Un’occasione per portare ancora una - facebook.com Vai su Facebook

Spesa sanitaria out of pocket italiana ancora sopra la media. A pesare in particolare le spese ambulatoriali tra le più alte di tutta l’area #Ocse #Sanità quotidianosanita.it/studi-e-analis… Vai su X

Spesa farmaceutica, zavorre e rischi di nuovi oneri sulle aziende del settore - L’annuncio del presidente Aifa Robert Nisticò, contenuto in una lunga intervista apparsa oggi su La Repubblica, che è allo studio un meccanismo che taglierebbe automaticamente i prezzi dei farmaci all ... Riporta formiche.net

Spesa farmaceutica senza freni, meno fondi per ospedali e Asl - I dati, che giungono con sempre maggiore ritardo dall’Agenzia del farmaco (Aifa), ... Da repubblica.it

Farmaci: spesa 2024 a 37,2 mld (+2,8%) di cui esborso Ssn a 26,8 mld (+7,7%) - Nel 2024 la spesa farmaceutica totale e' stata pari a 37,2 miliardi di euro (+2,8% rispetto al 2023 ... Secondo ilsole24ore.com

Bcc, fuori controllo spesa farmaceutica di Asl e ospedali lucani - "E letteralmente fuori controllo la spesa farmaceutica di Asl ed ospedali lucani che, nell'anno 2024, hanno speso quasi 39 milioni in più di quanto avrebbero dovuto spendere sulla base del tetto ... Riporta ansa.it

Farmaci: spesa 2024 a 37,2 mld (+2,8%) di cui esborso Ssn a 26,8 mld (+7,7%) -2- - La spesa farmaceutica totale italiana, con un valore di 672 euro pro capite, e' inferiore a quella ... Riporta ilsole24ore.com

Farmaceutica. Boom spesa ospedaliera. Superata quota 700 mln nel primo semestre 2014. A fine anno rischio disavanzo raddoppiato rispetto al 2013 - Il tetto di spesa programmata del 3,5% è già stato sforato di 747,7 mln nei primi sei mesi del 2014. Da quotidianosanita.it