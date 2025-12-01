Spesa farmaceutica da Empoli spiega i rischi di nuovi oneri sulle aziende del settore

L’annuncio del presidente Aifa Robert Nisticò, contenuto in una lunga intervista apparsa oggi su La Repubblica, che è allo studio un meccanismo che taglierebbe automaticamente i prezzi dei farmaci all’aumentare dei profitti delle aziende produttrici riapre il tema della sostenibilità complessiva del sistema di cure in Italia, con conseguenze però imprevedibili per chi opera nel settore. Difatti, se da una parte continuano ad aumentare la spesa farmaceutica e l’apprensione sulla reale accessibilità universalistica delle cure, dall’altra il nostro Paese si contraddistingue non solo per prezzi dei medicinali bassi ma anche per meccanismi fiscali che scoraggiano investimenti e innovazione. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Spesa farmaceutica, da Empoli spiega i rischi di nuovi oneri sulle aziende del settore

Scopri altri approfondimenti

ANAAO oggi è all’Health Care Summit 2025, dove il nostro Segretario Nazionale interviene nel talk “Manovra, emergenza personale e spesa farmaceutica: sfide aperte per la sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale”. Un’occasione per portare ancora una - facebook.com Vai su Facebook

Spesa sanitaria out of pocket italiana ancora sopra la media. A pesare in particolare le spese ambulatoriali tra le più alte di tutta l’area #Ocse #Sanità quotidianosanita.it/studi-e-analis… Vai su X

Farmaci: spesa 2024 a 37,2 mld (+2,8%) di cui esborso Ssn a 26,8 mld (+7,7%) - Nel 2024 la spesa farmaceutica totale e' stata pari a 37,2 miliardi di euro (+2,8% rispetto al 2023 ... Lo riporta ilsole24ore.com

Spesa farmaceutica. Ecco il piano Aifa per limitare incremento sotto il 5% e ridurre del 10% lo sfondamento del tetto nel 2022 - Nel Piano, ora all‘esame delle Regioni, si punta a una maggiore appropriatezza prescrittiva in base all’equivalenza terapeutica e al superamento delle differenze regionali nei livelli di spesa. quotidianosanita.it scrive

Bcc, fuori controllo spesa farmaceutica di Asl e ospedali lucani - "E letteralmente fuori controllo la spesa farmaceutica di Asl ed ospedali lucani che, nell'anno 2024, hanno speso quasi 39 milioni in più di quanto avrebbero dovuto spendere sulla base del tetto ... Scrive ansa.it

Farmaci, il tetto di spesa cresce di 350 milioni - Per la spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale ci saranno circa 350 milioni di euro in più. Secondo ilsole24ore.com

Farmacie come bazar e spesa da tagliare: è tempo di una vera svolta - Dal Ministero della Salute è uscita la bozza di un decreto legge intitolato “Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, ... Riporta avvenire.it

Perché aumenta la spesa farmaceutica - Lo rileva l'agenzia italiana del farmaco nel monitoraggio quadrimestrale gennaio- Secondo rainews.it