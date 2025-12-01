Speranza Pd | ‘a te Elly la guida hai forza e intelligenza’

Imolaoggi.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“A te la guida Elly, lo hanno detto i nostri militanti, il popolo, i risultati. Hai forza, passione, intelligenza e autonomia per giocare fino in fondo questa sfida. Noi ci siamo, con le nostre idee, saremo fino in fondo al tuo fianco, sfrutta al meglio le potenzialità che questa comunità ha”. Lo ha detto il. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

speranza pd 8216a te elly la guida hai forza e intelligenza8217

© Imolaoggi.it - Speranza (Pd): ‘a te Elly la guida, hai forza e intelligenza’

Approfondisci con queste news

speranza pd 8216a ellySperanza (Pd), a te Elly la guida, lo dicono i risultati - (ANSA) – MONTEPULCIANO, 30 NOV – "A te la guida Elly, lo hanno detto i nostri militanti, il popolo, i risultati. Si legge su msn.com

speranza pd 8216a ellyIl nuovo correntone Pd blinda Schlein. Lei apre ai riformisti: sì alle loro proposte - ROMA Si dice d’accordo con chi vuole «allargare la maggioranza» del Pd, e assicura «spazio» alle proposte che arriveranno dai riformisti riuniti a Prato. Si legge su ilmessaggero.it

Montepulciano capitale del Pd: correntone Schlein in conclave. L’ex ministro Speranza ’di casa’ - Montepulciano, 28 ottobre 2025 – La notizia è apparsa per la prima volta online venerdì (con l’immancabile Dagospia tra i primi), poi è dilagata su tutta la stampa nazionale, arricchendosi di dettagli ... Scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Speranza Pd 8216a Elly