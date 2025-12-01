Speed skating i convocati dell’Italia per Heerenveen e Hamar 14 azzurri inseguono i pass olimpici

Dopo un solo weekend di pausa la Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating si trasferisce in Europa per affrontare la terza e la quarta tappa della stagione rispettivamente a Heerenveen (5-7 dicembre) e Hamar (12-14 dicembre). Nei Paesi Bassi ed in Norvegia andranno in scena gli ultimi due appuntamenti valevoli per i ranking di qualificazione olimpica verso Milano Cortina 2026, mentre l’evento conclusivo del circuito maggiore si terrà poi a gennaio sul ghiaccio tedesco di Inzell. Ambizioni importanti per la nazionale italiana della pista lunga, che spera di cambiare marcia nell’imminente back-to-back europeo dopo aver raccolto meno del previsto nel corso della tournée nordamericana tra Salt Lake City e Calgary. 🔗 Leggi su Oasport.it

