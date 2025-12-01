Dal 5 al 7 dicembre sull’anello di ghiaccio di Heerenveen, nei Paesi Bassi, andrà in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di speed skating. In casa Italia si vorrà rispondere presente per salire di condizione nel percorso di qualificazione olimpica che porta ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Riflettori puntati dunque sulle punte di diamante azzurre Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto, campioni mondiali in carica rispettivamente sui 5000 e sui 10.000 metri, in cerca della miglior condizione dopo un avvio nella trasferta nordamericana non brillantissimo. In Olanda, vedremo quali saranno i risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating, Coppa del Mondo Heerenveen 2025: programma, orari, tv, streaming