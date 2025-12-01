Speed skating Coppa del Mondo Heerenveen 2025 | programma orari tv streaming
Dal 5 al 7 dicembre sull’anello di ghiaccio di Heerenveen, nei Paesi Bassi, andrà in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di speed skating. In casa Italia si vorrà rispondere presente per salire di condizione nel percorso di qualificazione olimpica che porta ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Riflettori puntati dunque sulle punte di diamante azzurre Francesca Lollobrigida e Davide Ghiotto, campioni mondiali in carica rispettivamente sui 5000 e sui 10.000 metri, in cerca della miglior condizione dopo un avvio nella trasferta nordamericana non brillantissimo. In Olanda, vedremo quali saranno i risultati. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Prime gare test di speed skating sulla pista di pattinaggio a Rho “Dagli atleti feedback positivi” - facebook.com Vai su Facebook
Nel fine settimana, il nuovo "Oval" edificato presso la sconfinata area fieristica di Rho ospiterà la prima tappa della Coppa del Mondo juniores di speed-skating. Chiaramente, si tratterà di un’importante prova generale in vista degli imminenti Giochi Olimpici, ch Vai su X
Speed skating, Coppa del Mondo Heerenveen 2025: programma, orari, tv, streaming - Dal 5 al 7 dicembre sull'anello di ghiaccio di Heerenveen, nei Paesi Bassi, andrà in scena la terza tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Si legge su oasport.it
Speed skating, Serena Pergher vince i 500 metri tra le Neo-seniors a Milano. In evidenza Tormen - Calato il sipario sul primo appuntamento della Coppa del Mondo junior di speed skating. Segnala oasport.it
Speedskating: la Coppa del Mondo parte da Salt Lake City... senza podi azzurri - I migliori risultati sono di Francesca Lollobrigida, quarta nei 3000 metri e settima nella Mass Start, anche se arrivano alcuni primati personali. Si legge su neveitalia.it