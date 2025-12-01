Spalletti VS tifoso | ecco chi era il giocatore contestato Il tecnico bianconero lo ha voluto difendere dalle critiche

Juventusnews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

del sostenitore. Il  ritorno alla vittoria  della  Juventus  contro il  Cagliari  per  2-1  non è stato del tutto tranquillo. Il  risultato in bilico  fino al fischio finale ha reso il  finale di partita estremamente teso  all’ Allianz Stadium, con i bianconeri consapevoli di non potersi permettere un altro  passo falso  in campionato. Il nervosismo generale è culminato in un “confronto” a distanza  tra il tecnico  Luciano Spalletti  e un tifoso. Il mugugno e la critica a Jonathan David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti vs tifoso ecco chi era il giocatore contestato il tecnico bianconero lo ha voluto difendere dalle critiche

© Juventusnews24.com - Spalletti VS tifoso: ecco chi era il giocatore contestato. Il tecnico bianconero lo ha voluto difendere dalle critiche

News recenti che potrebbero piacerti

Tuttosport - Spalletti come Allegri, il battibecco con il tifoso: ecco chi era il giocatore nel "mirino" - Cagliari Luciano Spalletti ha avuto un "confronto" a distanza con gli spalti: la ricostruzione di quanto successo all'Allianz Stadium. Scrive ilbianconero.com

spalletti vs tifoso eraSpalletti litiga con un tifoso della Juve alla sua terza partita allo Stadium: “Dimmi cosa vuoi?!” - Cagliari: il video dello scontro e cosa è successo a bordocampo ... Secondo msn.com

spalletti vs tifoso eraJuventus, Spalletti litiga con un tifoso che critica la squadra: ‘Dimmi cosa vuoi?’ - Luciano Spalletti ha avuto un battibecco con un tifoso della Juventus che, dagli spalti, ha gridato: ‘Fanno schifo’ ... Riporta it.blastingnews.com

spalletti vs tifoso eraSpalletti perde la pazienza allo Stadium e urla contro un tifoso (VIDEO) - Luciano Spalletti non è nuovo ai momenti di frizione, ma quanto accaduto allo Stadium nel finale di Juventus–Cagliari ha catturato l’attenzione più del risultato stesso. Lo riporta giornalelavoce.it

spalletti vs tifoso eraCosa è successo tra Spalletti e un tifoso durante Juve - Cagliari? Ecco cosa si sono detti - Cagliari, dalla curva si sono levati commenti forti e carichi di delusione: un tifoso ha gridato senza mezzi termini “Fanno schifo”, esprimendo un giudizio ... Lo riporta tag24.it

spalletti vs tifoso eraJuve, il botta e risposta coi tifosi di Spalletti denota nervosismo - Il battibecco fra il tecnico e alcuni tifosi bianconeri durante la gara col Cagliari fa capire la tensione del tecnico toscano ... Lo riporta it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Vs Tifoso Era