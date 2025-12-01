Spalletti VS tifoso | ecco chi era il giocatore contestato Il tecnico bianconero lo ha voluto difendere dalle critiche

del sostenitore. Il ritorno alla vittoria della Juventus contro il Cagliari per 2-1 non è stato del tutto tranquillo. Il risultato in bilico fino al fischio finale ha reso il finale di partita estremamente teso all’ Allianz Stadium, con i bianconeri consapevoli di non potersi permettere un altro passo falso in campionato. Il nervosismo generale è culminato in un “confronto” a distanza tra il tecnico Luciano Spalletti e un tifoso. Il mugugno e la critica a Jonathan David. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti VS tifoso: ecco chi era il giocatore contestato. Il tecnico bianconero lo ha voluto difendere dalle critiche

