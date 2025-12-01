Spalletti | Vlahovic? Il suo infortunio crea occasioni per gli altri ma preferivo avere lui

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia che vedrà i bianconeri opposti all’Udinese. Tra i vari argomenti trattati, ci sono chiaramente anche l’infortunio di Dusan Vlahovic e la partita di domenica al Maradona contro il Napoli (ore 20:45). Le parole di Luciano Spalletti. «Io partirei dal salutare Nicola Pietrangeli che è stato un campione. Lui ha insegnato a vincere e attraverso lui abbiamo trovato un livello del tennis al top attuale. Io sono cresciuto con il tennis e volevo ricordarlo», ha esordito Spalletti. Ecco la conferenza stampa integrale del tecnico toscano riportata da Tuttosport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti: «Vlahovic? Il suo infortunio crea occasioni per gli altri ma preferivo avere lui»

