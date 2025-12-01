La Juventus arriva agli ottavi di Coppa Italia con il vento finalmente a favore. Due vittorie consecutive tra Champions e campionato hanno riportato fiducia, intensità e un’identità che lentamente si sta consolidando. Ma il cammino è lungo e Luciano Spalletti sa bene che questa competizione, da sempre terreno fertile per testare alternative e valutare nuove soluzioni, può diventare il punto di svolta per chi finora ha vissuto più ombre che luci. È il caso di Joao Mario ed Edon Zhegrova, due volti nuovi del mercato estivo che però, nei primi mesi, non sono mai riusciti a entrare realmente nel progetto tattico del tecnico toscano. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Spalletti rilancia Joao Mario e Zhegrova: contro l’Udinese un’occasione che vale il futuro