Spalletti rilancia Joao Mario e Zhegrova | contro l’Udinese un’occasione che vale il futuro
La Juventus arriva agli ottavi di Coppa Italia con il vento finalmente a favore. Due vittorie consecutive tra Champions e campionato hanno riportato fiducia, intensità e un’identità che lentamente si sta consolidando. Ma il cammino è lungo e Luciano Spalletti sa bene che questa competizione, da sempre terreno fertile per testare alternative e valutare nuove soluzioni, può diventare il punto di svolta per chi finora ha vissuto più ombre che luci. È il caso di Joao Mario ed Edon Zhegrova, due volti nuovi del mercato estivo che però, nei primi mesi, non sono mai riusciti a entrare realmente nel progetto tattico del tecnico toscano. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Argomenti simili trattati di recente
La Juventus torna a vincere anche in Serie A: una doppietta di Yildiz stende il Cagliari e rilancia la formazione di Spalletti. - facebook.com Vai su Facebook
"Yildiz è la fucilata nella notte": Spalletti si affida al suo talento per rilanciare la Juventus ? ? Vai su X
Mercato Juventus, flop João Mário: l’esterno non convince Spalletti, si cercano offerte a gennaio. Ecco cosa sta accadendo - Emergenza a destra per la Juve a gennaio Il calciomercato invernale della Juventus pot ... Lo riporta juventusnews24.com
Juve, Spalletti punta su Joao Mario e Adzic. In porta torna Perin - 12, oggi i gradi dovrebbero essere di poco inferiori allo zero, ma è allarme per le precipitazioni previste. Come scrive msn.com
Spalletti prepara il piano Bodo, c’è anche Perin? - Conceição davanti, Yildiz verso la panchina All’emergenza neve si aggiunge ... tuttojuve.com scrive