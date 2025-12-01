Spalletti Juve deve essere bella e vincente ma Vlahovic ko 2-3 mesi

"Contro il Cagliari ho visto girare meglio la palla, sono fiducioso" TORINO - "Bisogna essere belli e vincenti. Soprattutto belli perchè qui c'è un pubblico dal palato fine. Vincere non basta, c'è questa esigenza di giocare bene ed essere belli, cercheremo di fare tutte e due le cose. Intanto vincia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Spalletti "Juve deve essere bella e vincente", ma Vlahovic ko 2-3 mesi

