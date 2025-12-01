Spalletti | Dobbiamo essere belli e vincenti qui i tifosi hanno il palato fine Zhegrova? Miccia accesa

L'allenatore della Juve sulla sfida di Coppa Italia: "Vlahovic fuori per qualche mese crea occasioni nella squadra, però avrei preferito averlo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti: "Dobbiamo essere belli e vincenti, qui i tifosi hanno il palato fine... Zhegrova? Miccia accesa"

Approfondisci con queste news

Mirko Nicolino. . Luciano #spalletti dopo la vittoria sul #bodøglimt: "Ora che abbiamo l'osso in bocca non dobbiamo mollarlo. Io sono felice se..." #juventus #ucl #championsleague - facebook.com Vai su Facebook

? #Spalletti dopo Bodo Glimt-Juve: "Una vittoria importante per i giocatori e i tifosi. Dobbiamo essere questi" Vai su X

Spalletti: "Dobbiamo essere belli e vincenti, qui i tifosi hanno il palato fine... Zhegrova? Miccia accesa" - L'allenatore della Juve sulla sfida di Coppa Italia: "Vlahovic fuori per qualche mese crea occasioni nella squadra, però avrei preferito averlo" ... Segnala gazzetta.it

Spalletti: “Dobbiamo dimostrare di essere professionisti da Juve. Yildiz è quello della fucilata nella notte” - Luciano Spalletti sta parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina valida per la 12ª giornata di Serie A. Da tuttojuve.com

Spalletti a Dazn: "I ragazzi non devono farsi spaventare da ciò che si dice intorno, ma essere convinti delle loro potenzialità. Non è un contratto che ti fa entrare nella ... - Luciano Spalletti è stato intervistato da Dazn prima di Juventus- Secondo tuttojuve.com

Spalletti a Sky: «Dobbiamo per forza essere questi. Subiamo la cappa di quello che viene detto. Questi ragazzi soffrono e non sono menefreghisti» - Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport dopo la sfida di Champions League tra Bodo Glimt e Juventus. Scrive juventusnews24.com

Spalletti dopo Bodo Glimt-Juve: "Una vittoria importante per i giocatori e i tifosi. Dobbiamo essere questi" - L'allenatore bianconero: "Sono felice perché ho visto i miei calciatori con una faccia più rilassata. Scrive msn.com

Spalletti, il bicchiere è mezzo pieno: "Abbiamo fatto bene, ci toglieremo delle soddisfazioni" - Sul debutto allo Juventus Stadium, Spalletti ci ha tenuto a ringraziare i tifosi bianconeri: "È stata una cornice bellissima, lo stadio pieno crea un'atmosfera stupenda e l'hanno recepita anche i ... sportmediaset.mediaset.it scrive