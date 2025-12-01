Spal dal Paradiso all’Inferno In 10 anni dalla A all’Eccellenza
Nella buona e nella cattiva sorte, la Spal è da sempre un simbolo della nostra città. In oltre un secolo di storia, il club biancazzurro ha saputo ritagliarsi un posto significativo nel salotto buono del calcio italiano. Tra il 1951 e 1968 la Spal ha disputato 16 campionati di serie A su 17: erano gli anni d’oro di Paolo Mazza, strepitosi e irripetibili. Per mezzo secolo infatti successivamente Ferrara ha gravitato praticamente sempre tra serie C1 e C2, con qualche apparizione in serie B senza però riuscire mettere radici nel calcio che conta. Nel 2012-13 è arrivata addirittura la discesa negli inferi della D, il punto più basso della gloriosa storia spallina (fino a quel momento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Spal 1985-86, Serie C1 Girone A - facebook.com Vai su Facebook
Spal, dal Paradiso all’Inferno. In 10 anni dalla A all’Eccellenza - In oltre un secolo di storia, il club biancazzurro ha saputo ritagliarsi un posto significativo nel salotto buono ... Scrive ilrestodelcarlino.it