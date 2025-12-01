Due arresti in flagranza per spaccio di droga. Li hanno messi a segno, a Fiorano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo, individuando due cittadini marocchini, rispettivamente di 24 e di 25 anni, indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo, senza fissa dimora e già sottoposto al divieto di permanenza in Emilia-Romagna, era a bordo di un’auto: alla vista dei militari ha tentato di sottrarsi al controllo, venendo però prontamente bloccato. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di undici grammi di cocaina divise in 11 dosi, oltre a denaro contante ed a un telefono cellulare, utilizzato verosimilmente per intrattenere contatti con gli acquirenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spacciatori in manette. Sequestrate 33 dosi di coca