South park stagione 28 episodio controverso alimenta il dibattito

analisi dell'ultima stagione di south park: protagonisti e tematiche principali. La stagione 28 di South Park continua a confermare la sua vocazione nel criticare e parodiare gli attuali eventi politici e sociali, in modo diretto e senza censure. Nonostante le resistenze e le polemiche sollevate nella stagione precedente, la serie si ripropone con episodi che evidenziano la sua natura provocatoria e satirica. ringraziamenti ai personaggi e ai protagonisti della stagione. Trey Parker (regista e voice actor). Matt Stone (cocr e voice actor). Adrien Beard (regista). David A. Goodman (sceneggiatore).

