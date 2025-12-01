Sospesi i voli all' aeroporto di Vilnius avvistati palloni In Lituania è l' ennesimo stop degli ultimi mesi

L’aeroporto di Vilnius ha sospeso nuovamente i voli dopo l’avvistamento di palloni aerostatici, secondo quanto riporta The Kyiv Independent sul suo canale Telegram. L’incidente segna un’ulteriore interruzione dei voli in Lituania, che ha dovuto affrontare ripetuti stop negli ultimi mesi per questa ragione. Le autorità lituane hanno prorogato le ultime restrizioni dello spazio aereo fino alle. 🔗 Leggi su Feedpress.me

