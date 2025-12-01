Lavorare a bordo dei mezzi pubblici è ancora un pericolo: aggressioni e minacce a capitreno, autisti di bus e controllori sono all’ordine del giorno. Da gennaio 2024 a settembre di quest’anno ci sono state 226 denunce di aggressione al personale del trasporto pubblico, per un totale di 2.143 ore di malattia. Delle aggressioni, 148 sono avvenute l’anno scorso e 78 da gennaio a settembre 2025, più della metà a bordo dei treni. Ma le denunce sono solo una piccola parte degli episodi che ogni giorno accadono sui mezzi e non sono denunciati. "Minacce di morte, sputi, spintoni, urla, aggressioni fisiche e verbali: sono in servizio da tanti anni e ho fatto più di una denuncia – racconta un capotreno di Trenitalia Tper, che chiede l’anonimato per paura di ritorsioni –, ma dopo la pandemia le violenze sono aumentate a dismisura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sos autisti e controllori. Oltre 220 aggressioni: "Molti non denunciano"