Sorpresa alla Mediolanum Padel Cup di Como | arriva Nico Paz show e selfie per il Diez del Como

Si è chiusa ieri la Mediolanum Padel Cup di Como e a prendersi la scena è stato soprattutto lui: Nico Paz, il numero 10 del Como. Il talento argentino è comparso a sorpresa al The Padel Resort per sostenere l’amico Diego Dorta, protagonista della vittoria nel torneo maschile.Elegante, sorridente. 🔗 Leggi su Quicomo.it

