Soro e l’inchiesta Mps-Mediobanca e le altre pillole del giorno

Nella bufera dell’ inchiesta sulla scalata a Mediobanca, il “vaso di coccio” sembra essere il direttore generale del Mef, Francesco Soro. Non si sa quanto gli sia convenuto seguire Giancarlo Giorgetti in via XX Settembre, al ministero dell’Economia. Soro stava benissimo come amministratore delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, «un ruolo unico ed emozionante all’interno delle istituzioni del nostro Paese», aveva detto. Con il ministro leghista però si intende a meraviglia, e lo ha potuto constatare a sue spese l’ex amico Giovanni Malagò quando – era in carica il governo giallo-verde – venne creata Sport e Salute e Soro lavorò alla legge che di fatto depotenziò il Coni, per poi raggiungere Giorgetti al Mef sostituendo Marcello Sala, nominato presidente di Nexi. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Soro e l’inchiesta Mps-Mediobanca e le altre pillole del giorno

