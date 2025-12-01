Sono la segretaria di tutti Schlein avvisa il campo largo | Il Pd è il perno dell’alleanza

Montepulciano (Siena), 1 dicembre 2025 – Parla oltre un’ora, Elly Schlein, nel tendone che per tre giorni ha ospitato l’assise della sua maggioranza, allargata alle new entry che l’hanno trasformata in un “correntone“ non esattamente omnicompresivo, ma comunque molto più eterogeneo della originaria versione congressuale. Anche perché “serve un momento in cui si rifaccia il punto, perché il congresso che abbiamo alle spalle è stato fatto oltre due anni fa, ma è come se ne fossero passati venticinque di anni”, chiosa Andrea Orlando, che segue l’intervento della segretaria in ventesima fila mischiato tra i militanti, ma tiene ben saldo il timone della lettura di questa strana assise invernale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

