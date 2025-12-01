Sono fuori Sanremo 2026 la decisione di Carlo Conti | anche quest’anno niente Festival

Gioia per chi ce l’ha fatta e delusione per chi è rimasto fuori. Domenica 30 novembre Carlo Conti ha ufficializzato la lista dei 30 cantanti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2026. Sul fronte dei brani, il direttore artistico ha parlato di un’annata particolarmente ricca, capace — nelle sue parole — di raccontare «un grandissimo fermento musicale» e una scena italiana «in continua evoluzione con tanti sapori diversi». Conti ha inoltre sottolineato come la selezione sia stata complessa: sono stati esclusi circa 270 brani, con la speranza che quelli scelti “resteranno nel tempo, si canteranno, riempiranno le classifiche”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Contenuti che potrebbero interessarti

1969. Due uomini, un silenzio. Una fotografia che ha cambiato la storia dell’umanità. Hanno tute bianche, caschi riflettenti e passi lentissimi. Non sono su un set cinematografico. Non sono in un deserto della Terra. Sono fuori dalla Terra. È il 20 luglio 1969. 38 - facebook.com Vai su Facebook

Sanremo 2026, esplode il caso esclusi: chi è rimasto fuori dai 300 nomi - Tra i “no” più sofferti, lo stesso Carlo Conti cita quello di Amara, autrice e cantautrice (compagna di Cristicchi) che lui aveva lanciato al Festival nel 2015. Segnala msn.com

Sanremo 2026, gli esclusi: dai Jalisse ai Fask, California dei Coma Cose e Carl Brave. Chi non sarà all'Ariston - 270 cantanti non sono entrati in questa lista», ha detto Carlo Conti, prima di leggere oggi al Tg1 delle 13. Secondo ilmattino.it

CHI SONO I CANTANTI SANREMO 2026?/ Nomi big in gara, lista: da Fedez a un nome attesissimo! - Cantanti Sanremo 2026, nomi dei big gara ed esclusi dalla gara: debutta Tommaso Paradiso? Secondo ilsussidiario.net