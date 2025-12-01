Sonia Mattalia il nuovo look capelli divide i social | il restyling dopo Temptation Island FOTO

L’ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island 2025, Sonia Mattalia, è tornata al centro dell’attenzione grazie a un cambio look totale firmato dal beauty expert Jonathan Musilli. Un lavoro completo – capelli, colore, makeup e persino outfit – raccontato da lui stesso in un post che ha fatto rapidamente il giro dei social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jonathan Musilli (@jonathantotalookmaker) Nel suo lungo messaggio, Musilli rivela di avere immaginato da tempo una trasformazione per Sonia: “Dietro quei capelli cotonati si nascondeva una donna con un potenziale eccezionale”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Sonia Mattalia, il nuovo look capelli divide i social: il restyling dopo Temptation Island (FOTO)

