Sondaggio-Mentana umiliazione totale per il campo largo | Il 54 per cento
Torna il sondaggio del lunedì. Enrico Mentana, durante l'edizione del Tg La7, mostra i numeri dell'ultima rilevazione di Swg del primo dicembre. Questa settimana l'orientamento di voto degli italiani vede il calo di Fratelli d'Italia -0,3 per cento (31,3 per cento), del Partito Democratico e Verdi e Sinistra -0,1 (rispettivamente al 22,2 e al 6,9). In risalita invece il Movimento 5 Stelle e la Lega, entrambi registrano un +0,2. I grillini di Giuseppe Conte si piazzano al 12,7 mentre il Carroccio di Matteo Salvini raggiunge il 6,9. Quarto posto per Forza Italia, che rimane stabile rispetto alla settimana precedente, ossia al 7,9. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
