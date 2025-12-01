Sondaggi politici questa settimana crescono tutti i partiti al governo | vanno su Fdi Lega e Fi

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 26 e il 27 novembre, questa settimana cresce tutto il centrodestra: per Fdi, Lega e Forza Italia si registra un leggero aumento dello 0,1%. 🔗 Leggi su Fanpage.it

sondaggi politici settimana cresconoSondaggi politici, questa settimana crescono tutti i partiti al governo: vanno su Fdi, Lega e Fi - Tecnè, con interviste effettuate tra il 26 e il 27 novembre, questa settimana cresce tutto il centrodestra: per Fdi, Lega ... Riporta fanpage.it

sondaggi politici settimana cresconoI sondaggi politici a pochi giorni dalle regionali in Campania, Puglia e Veneto: crescono Fdi e Avs, cala il Pd | DATI - A pochi giorni dalle elezioni regionali in Campania, Veneto e Puglia, i vari partiti sono in piena campagna elettorale. Da strettoweb.com

Sondaggi politici, ecco chi voterebbero gli italiani dopo le regionali: i dati sono chiarissimi - Scopriamolo insieme: Fratelli d’Italia: sale al 30,5% confermandosi quindi saldamente al ... Secondo notizie.it

