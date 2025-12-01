Sondaggi Grande Fratello dell’1 dicembre | il nome del secondo finalista e l’eliminazione a sorpresa

Il conto alla rovescia è ormai avviato e il Grande Fratello di Simona Ventura entra ufficialmente nella sua fase più infuocata. L’undicesima puntata, in onda questa sera su Canale5, anticipa infatti una semifinale attesissima, prevista per la prossima settimana. Nella Casa la tensione si taglia con il coltello: tra strategie, rapporti incrinati e incidenti che complicano la vita ai concorrenti, ogni dettaglio sembra poter cambiare gli equilibri. Intanto i sondaggi online tracciano un quadro già molto indicativo, pur lasciando spazio a possibili scossoni dell’ultima ora. Chi sono i concorrenti in nomination. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello dell’1 dicembre: il nome del secondo finalista e l’eliminazione a sorpresa

Argomenti simili trattati di recente

Grande Fratello, sondaggi sul finalista del 1° dicembre: https://blstg.news/eYLI/ Manca sempre meno alla chiusura del televoto che decreterà il secondo finalista e un nuovo eliminato del Grande Fratello. Il 28 novembre sono 1124 gli utenti che hanno esp - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi Grande Fratello dell’1 dicembre: il nome del secondo finalista e l’eliminazione a sorpresa - Il Grande Fratello si prepara per la finale con il secondo nome del concorrente che vola alla puntata conclusiva: cosa dicono i sondaggi ... Riporta dilei.it

Grande Fratello, eliminato e secondo finalista: sondaggi dell’undicesima puntata. La decisione del pubblico - Il televoto dell'undicesima puntata è a doppio esito: un concorrente lascia la Casa e un altro vola direttamente in finale. Si legge su movieplayer.it

Grande Fratello, anticipazioni diretta stasera 1 dicembre: televoto decisivo, nomination e sondaggi. Chi sarà eliminato - Grande Fratello, anticipazioni e sondaggi del televoto di stasera: Omer e Jonas si giocano la finale, mentre un concorrente rischia l’eliminazione. Come scrive termometropolitico.it