Sondaggi cresce la Lega In calo Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra
Questa settimana l'orientamento di voto degli italiani vede il calo di Fratelli d'Italia -0,3%, Partito Democratico e Verdi e Sinistra -0,1%. In risalita il Movimento 5 Stelle e la Lega +0,2%. Stabile Forza Italia. A dirlo il sondaggio Swg, realizzato per il Tg di La 7. Tra i partiti minori sono stabili Azione e Noi Moderati. In leggera risalita +Europa e Altre liste +0,1%. In calo Italia Viva -0,1%. Aumenta la percentuale di chi non si esprime (+1%). Rispetto all'interrogativo su come vedono gli italiani la competitività e la credibilità del "campo largo" come alternativa al centrodestra? Il 38% avrebbe risposto "Molto+Abbastanza", mentre il 50% "Poco+Per niente". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Argomenti simili trattati di recente
Sondaggio Youtrend, nella Lega cresce la fiducia verso Zaia rispetto a Salvini e Vannacci - facebook.com Vai su Facebook
Forza Italia cresce! Per il sondaggio Lab21 Affaritaliani, il potenziale elettorale oscilla tra 16,2% e 20,2%. Grande fiducia nel Segretario @Antonio_Tajani riconosciuto figura determinante nel Governo. Forza Italia si rafforza perché parla al Paese con serietà e Vai su X
Sondaggi, cresce la Lega. In calo Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra - Questa settimana l'orientamento di voto degli italiani vede il calo di Fratelli d'Italia - Lo riporta iltempo.it
Sondaggi politici, questa settimana crescono tutti i partiti al governo: vanno su Fdi, Lega e Fi - Tecnè, con interviste effettuate tra il 26 e il 27 novembre, questa settimana cresce tutto il centrodestra: per Fdi, Lega ... Segnala fanpage.it
Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: lieve crescita per i partiti di governo, per il Pd e per la sinistra. In calo M5s - Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: lieve crescita per i partiti di governo, per il Pd e per la sinistra. Lo riporta blitzquotidiano.it
Sondaggi politici 2025/ Meloni 30% nonostante le Regionali: crollo M5s, Pd 21%. Lega, fiducia Salvini al 57% - Sondaggi politici in media e dati YouTrend sulla Lega: Centrodestra, Governo e opposizione, tutti gli scenari dopo i risultati delle Regionali ... Secondo ilsussidiario.net
Sondaggi politici 2025/ Dopo Regionali: FdI al 28%, Pd sale al 21,6% e Lega sorpassa Forza Italia - Sondaggi politici 2025, intenzioni di voto dopo Regionali: Fratelli d'Italia al 28%, Pd al 21,6%, Lega sorpassa Forza Italia e M5s stabile ... Secondo ilsussidiario.net
Cosa dicono i sondaggi politici dopo le Regionali? Trionfo per Fratelli d’Italia (31,6%), cresce anche il Pd (22,3%). In calo M5s - regionali 2025: FdI resta primo partito, PD cresce, M5S cala; coalizioni già guardano alle Politiche 2027. Come scrive blitzquotidiano.it