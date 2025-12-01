Somalia e Marocco intesa rafforzata su Sahara e integrità territoriale

Nel cuore di Rabat, un incontro tra i responsabili della diplomazia di Marocco e Somalia ha rimesso al centro la questione del Sahara marocchino e dell’integrità territoriale. In un momento segnato da equilibri delicati, la riaffermazione somala a favore della sovranità marocchina e della Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza assume un significato particolare. Nuovo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Somalia e Marocco, intesa rafforzata su Sahara e integrità territoriale

