Sole inquieto eruzione violentissima e macchia record | crescono le condizioni per l'aurora boreale

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle prime ore di oggi, 1 dicembre 2025, la macchia solare AR 4295 ha sprigionato un potente brillamento di classe X 1.95. Sotto di essa sta crescendo un vero e proprio mostro, un gruppo di macchie solari di 180.000 chilometri con diversi nuclei scuri più grandi della Terra. È tra i più grandi complessi degli ultimi 10 anni. Nei prossimi giorni la struttura ruoterà verso il nostro pianeta, aumentando sensibilmente le possibilità di aurora boreale (anche in Italia) in caso di potenti e probabili eruzioni intense. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sole inquieto eruzione violentissimaSole inquieto, eruzione violentissima e macchia record: crescono le condizioni per l’aurora boreale - Alle prime ore di oggi, 1 dicembre 2025, la macchia solare AR 4295 ha sprigionato un potente brillamento di classe X 1 ... Come scrive fanpage.it

Tempesta solare, un'enorme eruzione si sta dirigendo verso la Terra: è allerta blackout. Le conseguenze - Il 14 maggio 2025 il Sole ha emesso una delle eruzioni più potenti del suo attuale ciclo, colpendo direttamente alcune infrastrutture terrestri. leggo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sole Inquieto Eruzione Violentissima