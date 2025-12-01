Sole inquieto eruzione violentissima e macchia record | crescono le condizioni per l'aurora boreale

Alle prime ore di oggi, 1 dicembre 2025, la macchia solare AR 4295 ha sprigionato un potente brillamento di classe X 1.95. Sotto di essa sta crescendo un vero e proprio mostro, un gruppo di macchie solari di 180.000 chilometri con diversi nuclei scuri più grandi della Terra. È tra i più grandi complessi degli ultimi 10 anni. Nei prossimi giorni la struttura ruoterà verso il nostro pianeta, aumentando sensibilmente le possibilità di aurora boreale (anche in Italia) in caso di potenti e probabili eruzioni intense. 🔗 Leggi su Fanpage.it

