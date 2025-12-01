Soggettività tecnica e identità nell’età dell’intelligenza artificiale
Nel suo libro Lost in the Shell, Andrea Monti affronta le implicazioni etiche, legali e sociali che nascono quando le macchine si comportano come esseri viventi. Eccone un’anticipazione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Leggi anche questi approfondimenti
Stamattina a Reggio protagonista è stata la 'Regia Scuola Tecnica Professionale', oggi sede dell’Istituto Professionale Statale “Filippo Re”, che compie 100 anni dalla sua inaugurazione (1925). Per l’occasione, l’edificio ha aperto le porte alla cittadinanza e ag - facebook.com Vai su Facebook
"#SOGGETTIVITÀ" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X