Software Airbus scongiurato stop voli

7.00 Il produttore europeo Airbus ha completato l'aggiornamento software dei circa seimila aeromobili A320 in tempi più rapidi di quelli previsti: scongiurate le temute massicce cancellazioni di voli. Airbus ha comunicato che le attività di maggior parte delle compagnie aeree sono tornate alla normalità. L'aggiornamento si è reso necessario dopo che il 30 ottobre un volo JetBlue ha improvvisamente perso quota,causando il ferimento di dieci passeggeri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

