Sofia Stefani la stanza della figlia tra foto e ricordi I genitori | Gualandi? Non sapevamo nulla
La 33enne uccisa dall’ex comandante dei vigili di Anzola. “La troviamo ancora qui”. Ci sono i suoi disegni, le immagini della maturità all’Artistico, i trofei vinti sui pattini a rotelle. E tanti libri tra cui i manuali per i concorsi. 🔗 Leggi su Repubblica.it
UNA STANZA ROSA IN RICORDO DI SOFIA STEFANI Alcune immagini di ieri, presso la Caserma dei Carabinieri di Anzola, dove è stata inaugurata, la "Stanza Rosa" in ricordo di Sofia Stefani. Un momento emozionante, dove la nascita della Stanza ros - facebook.com Vai su Facebook
Una marea per dire basta alla violenza: “Qui per Sofia Stefani, per Tania Bellinetti” – La diretta Vai su X
L'omicidio di Sofia Stefani, ergastolo per Giampiero Gualandi - La madre della giovane: 'Sentenza giusta ma la società ha fallito' (ANSA) ... Riporta ansa.it
La mamma della vigile Sofia Stefani: «Mia figlia manipolata e uccisa in modo atroce. Il perdono? Non ci penso nemmeno». Ergastolo all'ex comandante Gualandi - Nelle sue parole non c’è rabbia, ma tanta voglia di riflettere sull’orribile fine della sua unica figlia. Da msn.com
Inaugurazione ad Anzola della Stanza Rosa in ricordo di Sofia Stefani - Martedì 25 novembre alle 18, presso la Caserma dei Carabinieri di Anzola, sarà inaugurata la “Stanza Rosa” in ricordo di Sofia Stefani, alla presenza dei genitori di Sofia, Angela Querzè e Bruno Stefa ... Secondo cartabiancanews.com