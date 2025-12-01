Sofia Stefani la stanza della figlia tra foto e ricordi I genitori | Gualandi? Non sapevamo nulla

Repubblica.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 33enne uccisa dall’ex comandante dei vigili di Anzola. “La troviamo ancora qui”. Ci sono i suoi disegni, le immagini della maturità all’Artistico, i trofei vinti sui pattini a rotelle. E tanti libri tra cui i manuali per i concorsi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

