Soffre e vince con la Samb Basta Pattarello per volare
C’era da attendersi una partita spigolosa e così è stato. L’Arezzo in settimana prima aveva perso tre punti per l’esclusione del rimini, poi la vetta del girone per la vittoria del Ravenna a Pineto. La prestazione, non proprio brillante, può essere dovuta anche a questo, ma di buono il Cavallino si prende una vittoria di platino che lo riporta al primo posto e a temporaneamente +10 dall’Ascoli terzo. Di Pattarello, sempre più trascinatore, il gol decisivo dal dischetto in avvio di ripresa. Prima del calcio d’inizio sorprende l’assenza di Cianci: problema muscolare per la punta, che limita le scelte di Bucchi davanti, visto che Ravasio è a mezzo servizio e va solo in panchina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
