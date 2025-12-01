Social pieni urne vuote | l’astensionismo è la vera emergenza democratica che va oltre il dato politico

Rieccoci a fare i conti con l’astensionismo. Cifre dell’affluenza al voto ancora in picchiata e soliti discorsi, che durano giusto lo spazio di un mattino: fuga dalla politica, i cittadini non si riconoscono più nei partiti, la classe politica è ai minimi storici della credibilità. Astensionismo e dintorni: no ad analisi semplicistiche. Rispetto al che fare i commenti immediati sono, in larga misura, accomunati da un disarmante semplicismo, liquidando l’astensionismo come un fenomeno fisiologico, perché comune a tutte le “democrazie avanzate”. Troppo poco per alzare il livello del dibattito sulla disaffezione al voto, sui lunghi e complicati percorsi della libertà e della partecipazione politica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

