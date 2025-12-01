SNV 2025 26 | dal 3 dicembre attiva la piattaforma RAV per i CPIA
Con l’anno scolastico 202526 prende il via una nuova triennalità del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), come previsto dal d.P.R. 802013. La fase di apertura è, come di consueto, quella dell’autovalutazione, formalizzata dalle scuole attraverso il Rapporto di Autovalutazione (RAV). L'articolo SNV 202526: dal 3 dicembre attiva la piattaforma RAV per i CPIA . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Natale a Mugnano: la pista di pattinaggio è attiva e da dicembre raddoppia il divertimento - facebook.com Vai su Facebook
SNV, nuova triennalità: apertura piattaforma RAV per i CPIA. Questionario Scuola dal 3 al 17 dicembre. NOTA - L’anno scolastico 2025/2026 segna l’avvio di una nuova triennalità del Sistema nazionale di valutazione (SNV) per le istituzioni scolastiche, così come previsto dal d. Da orizzontescuola.it
SNV, apertura funzioni per i CPIA: Questionario Scuola compilabile dal 3 al 17 dicembre - 2026 prende ufficialmente avvio una nuova triennalità del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), come ... Secondo tecnicadellascuola.it
SNV scuole paritarie, istituti non censiti inviano richiesta di abilitazione entro il 6 giugno. NOTA - Con l’avvio dell’anno scolastico 2025/26 prenderà il via il nuovo triennio di validità del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. Lo riporta orizzontescuola.it