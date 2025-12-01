Le considerazioni sullo slow journalism e per estensione sul content marketing, che propongo di seguito, nascono da un percorso professionale vissuto sul campo, nella gestione operativa e strategica di alcune testate online. Nel corso degli ultimi anni mi sono trovato a lavorare dentro ecosistemi editoriali molto diversi tra loro: progetti nati da zero, magazine digitali . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - “Slow Journalism”: proteggere i contenuti contro la bulimia dell’informazione