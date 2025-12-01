Skipass sempre più cari | da Livigno a Cortina quanto costa davvero una giornata sulla neve

Le piste si preparano ad accogliere gli sciatori, ma insieme alla neve cresce anche il conto in tasca. Nella stagione invernale 2025-2026 i prezzi degli skipass tornano a salire: Tradotto: per una famiglia di tre adulti una sola giornata sugli sci può costare fino a 260 euro solo di impianti. All’estero, in comprensori top come . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Skipass sempre più cari: da Livigno a Cortina, quanto costa davvero una giornata sulla neve

