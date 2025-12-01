Skipass quanto costa una giornata sugli sci | quali sono le località meno care fra quelle frequentate dai milanesi

Milano, 1 dicembre 2025 – Bello lo sci, però non ci vivrei. Altroconsumo, in tempi di marcia di avvicinamento alle Olimpiadi invernali, ha messo in fila le stazioni sciistiche, comprese quelle tradizionalmente frequentate dai milanesi, a seconda dei prezzi degli skipass. L’indagine. Dolomiti e Trentino-Alto Adige . Piemonte. Lombardia. Valle d’Aosta . Friuli-Venezia Giulia. L’indagine. Prima notizia: sciare costa sempre di più. Il costo medio del biglietto giornaliero cresce del 4%, mentre l’abbonamento di cinque giorni del 4,4%. Solo per accedere agli impianti e alle piste una famiglia di tre persone spenderà fino a 260 euro al giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Skipass, quanto costa una giornata sugli sci: quali sono le località meno care fra quelle frequentate dai milanesi

Argomenti simili trattati di recente

Weekend sulla neve, quanto costa davvero? Dallo skipass agli hotel, ecco le mete più care - facebook.com Vai su Facebook

Skipass, quanto costa una giornata sugli sci: quali sono le località meno care fra quelle frequentate dai milanesi - Altroconsumo ha valutato i prezzi in 44 stazioni sciistiche: la tariffa media per il biglietto giornaliero è aumentata del 4% rispetto all’anno passato ... Secondo msn.com

Caro skipass, ma quanto mi costi? Ecco tutti i trucchi per risparmiare sul giornaliero (da fare già da adesso) - Al di là della destinazione scelta per sciare, più o meno economica, lo skipass rimane la voce di costo più alta per le famiglie italiane. Da vanityfair.it

Il caro-skipass è ovunque, ma non dappertutto - Tra promozioni stagionali e comprensori meno battuti esistono margini reali per godersi la neve senza dilapidare lo stipendio ... Come scrive gqitalia.it

Sci, la mappa del caro-neve: lo skipass sui comprensori costa il 4% in più. In “vetta” sale la Valtellina - Sondrio, 23 novembre 2025 – Il prezzo degli skipass aumenta in tutte le stazioni sciistiche della provincia di Sondrio. Scrive ilgiorno.it

Skipass giornaliero: perché aumenta e come spendere meno per godersi la montagna - Risparmia fino al 30% sullo skipass acquistando online in anticipo, usa formule familiari o “pay per use”: ecco come sciare senza svenarsi. Lo riporta alfemminile.com

Caro sci, uno skipass può costare fino a 86 euro al giorno - Quest’anno si potranno spendere fino a 86 euro per una giornata sugli sci, mentre per gli abbonamenti stagionali si potrà arrivare a 1. Segnala quifinanza.it