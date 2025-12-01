Skipass quanto costa una giornata sugli sci | quali sono le località meno care fra quelle frequentate dai milanesi
Milano, 1 dicembre 2025 – Bello lo sci, però non ci vivrei. Altroconsumo, in tempi di marcia di avvicinamento alle Olimpiadi invernali, ha messo in fila le stazioni sciistiche, comprese quelle tradizionalmente frequentate dai milanesi, a seconda dei prezzi degli skipass. L’indagine. Dolomiti e Trentino-Alto Adige . Piemonte. Lombardia. Valle d’Aosta . Friuli-Venezia Giulia. L’indagine. Prima notizia: sciare costa sempre di più. Il costo medio del biglietto giornaliero cresce del 4%, mentre l’abbonamento di cinque giorni del 4,4%. Solo per accedere agli impianti e alle piste una famiglia di tre persone spenderà fino a 260 euro al giorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Argomenti simili trattati di recente
Weekend sulla neve, quanto costa davvero? Dallo skipass agli hotel, ecco le mete più care - facebook.com Vai su Facebook
Skipass, quanto costa una giornata sugli sci: quali sono le località meno care fra quelle frequentate dai milanesi - Altroconsumo ha valutato i prezzi in 44 stazioni sciistiche: la tariffa media per il biglietto giornaliero è aumentata del 4% rispetto all’anno passato ... Secondo msn.com
Caro skipass, ma quanto mi costi? Ecco tutti i trucchi per risparmiare sul giornaliero (da fare già da adesso) - Al di là della destinazione scelta per sciare, più o meno economica, lo skipass rimane la voce di costo più alta per le famiglie italiane. Da vanityfair.it
Il caro-skipass è ovunque, ma non dappertutto - Tra promozioni stagionali e comprensori meno battuti esistono margini reali per godersi la neve senza dilapidare lo stipendio ... Come scrive gqitalia.it
Sci, la mappa del caro-neve: lo skipass sui comprensori costa il 4% in più. In “vetta” sale la Valtellina - Sondrio, 23 novembre 2025 – Il prezzo degli skipass aumenta in tutte le stazioni sciistiche della provincia di Sondrio. Scrive ilgiorno.it
Skipass giornaliero: perché aumenta e come spendere meno per godersi la montagna - Risparmia fino al 30% sullo skipass acquistando online in anticipo, usa formule familiari o “pay per use”: ecco come sciare senza svenarsi. Lo riporta alfemminile.com
Caro sci, uno skipass può costare fino a 86 euro al giorno - Quest’anno si potranno spendere fino a 86 euro per una giornata sugli sci, mentre per gli abbonamenti stagionali si potrà arrivare a 1. Segnala quifinanza.it