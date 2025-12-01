Sindaco professore e dirigente | è morto Delfino Tinelli

Maestro elementare, direttore didattico, dirigente superiore del ministero dell'Istruzione: e ancora sindaco, consigliere e assessore provinciale, storico e studioso appassionato. Questo (e tanto altro) era Delfino Tinelli, scomparso a 94 anni nella sua casa di Manerbio, dove risiedeva da tempo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Scopri altri approfondimenti

?Gianfranco Ciaurro? 29 novembre 2000 26 novembre 2025 Sono passati 25 anni dalla Tua scomparsa, Professore, non sono sufficienti per cancellare il tuo ricordo dalla nostra memoria. Terni ti riconosce ancora come il nostro miglior Sindaco! ? - facebook.com Vai su Facebook

Sindaco, professore e dirigente: è morto Delfino Tinelli - Maestro elementare, direttore didattico, dirigente superiore del ministero dell'Istruzione: e ancora sindaco, consigliere e assessore provinciale, storico e studioso appassionato. Lo riporta bresciatoday.it