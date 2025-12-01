Sindaco professore e dirigente | è morto Delfino Tinelli

Bresciatoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maestro elementare, direttore didattico, dirigente superiore del ministero dell'Istruzione: e ancora sindaco, consigliere e assessore provinciale, storico e studioso appassionato. Questo (e tanto altro) era Delfino Tinelli, scomparso a 94 anni nella sua casa di Manerbio, dove risiedeva da tempo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

sindaco professore dirigente 232Sindaco, professore e dirigente: &#232; morto Delfino Tinelli - Maestro elementare, direttore didattico, dirigente superiore del ministero dell'Istruzione: e ancora sindaco, consigliere e assessore provinciale, storico e studioso appassionato. Lo riporta bresciatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Sindaco Professore Dirigente 232