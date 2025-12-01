Sinagoga vandalizzata con scritte antisemite a Monteverde Gualtieri | Gesto infame

“Palestina libera” e “Monteverde antisionista e antifascista” sono le scritte che questa mattina sono apparse sulle mura esterne della sinagoga Beth Michael di via di Villa Pamphili, nel quartiere Monteverde vecchio di Roma. Un atto vandalico sconvolgente, che arriva dopo un weekend di tensioni tra pro Pal e forze dell’ordine, e che si unisce a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinagoga vandalizzata con scritte antisemite a Monteverde, Gualtieri: “Gesto infame”

