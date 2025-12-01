sinagoga monteverde la nota del gruppo amicizia parlamentare italia israele

Piero Fassino ROMA – “La profanazione della Sinagoga di Monteverde a Roma è l’ennesimo grave e desolante episodio di un clima di odio antiebraico ampiamente diffuso”. Lo si legge in una nota diffusa dal Gruppo di amicizia parlamentare Italia Israele, istituito nell’ambito del Protocollo di collaborazione tra la Knesset e la Camera dei deputati, a margine della missione in corso in Israele alla quale partecipano il Presidente del Gruppo, Paolo Formentini, Andrea Orsini e Piero Fassino. “Questo gesto vigliacco è espressione dell’odio di coloro che volutamente confondono il legittimo diritto di opinione anche critica verso il Governo Israeliano con atti di antisemitismo che ci riportano ad un passato oscuro e che nel nostro Paese non possono e non devono essere tollerati”, conclude il comunicato del Gruppo di amicizia parlamentare Italia Israele. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

