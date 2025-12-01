Sinagoga del quartiere Monteverde Vecchio a Roma vandalizzata dai Pro Pal la solidarietà di Mattarella
Vandalizzata la sinagoga di Monteverde a Roma: scritte antisemite sui muri e targa commemorativa deturpata. Condanna unanime dalle istituzioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altre letture consigliate
Rivolgo alla Comunità Ebraica la vicinanza mia personale e del Senato della Repubblica per lo spregevole atto di antisemitismo avvenuto alla sinagoga Beth Michael nel quartiere Monteverde Vecchio di Roma. Le scritte “Palestina libera" e "Monteverde antisi - facebook.com Vai su Facebook
Roma, vandalizzata la Sinagoga nel quartiere Monteverde #roma #monteverde #sinagoga #1dicembre Vai su X
Vandalizzata la sinagoga di Monteverde Vecchio a Roma, ripresi da telecamere due incappucciati - "Gesto infame che ferisce la Comunità Ebraica e offende l'intera città": lo dichiara in una nota il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ... Secondo msn.com
Roma, subito rimosse le scritte sulla sinagoga di Monteverde. La condanna della politica: "Gesto infame" - È stato vandalizzato l'esterno della sinagoga Beth Michael di via di Villa Pamphili, nel quartiere Monteverde vecchio di Roma. Da iltempo.it
Roma, vandalizzata la sinagoga di Monteverde - Scritte offensive e antisioniste sono comparse sulla sinagoga Beth Michael di Monteverde a Roma. Come scrive tg24.sky.it
Vandali imbrattano la sinagoga di Monteverde Vecchio a Roma. La reazione del sindaco - Il sindaco Gualtieri condanna l'atto e promette sostegno alla comunità ebraica romana ... Secondo italiaoggi.it
Mattarella chiama Fadlun: solidarietà dopo lo sfregio alla sinagoga - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato al presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, per esprimergli ... Secondo iltempo.it
Roma, vandalizzata una sinagoga nel quartiere Monteverde - ROMA (ITALPRESS) – Vandali in azione alla sinagoga di Monteverde, a Roma dove sono comparse alcune scritte. Come scrive msn.com