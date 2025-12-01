Simonelli | Milan-Como a Perth? Siamo in vigile attesa E sul VAR…

In occasione del Gran Galà del Calcio 2025, ha rilasciato delle dichiarazioni anche Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A: le parole su Milan-Como a Perth, si farà?. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

simonelli milan como perthMN - Simonelli: "Vigile attesa per Milan-Como a Perth. In ballo interessi economici importanti, chiediamo sacrificio ai tifosi" - Ezio Simonelli, presidente della Serie A, è stato intervistato dai media presenti a margine dell'evento del Gran Galà del Calcio AIC 2025. Come scrive milannews.it

simonelli milan como perthMN - Milan-Como a Perth? De Siervo: "Lo speriamo. Progetto innovativo per un risultato a lungo-medio periodo" - Luigi De Siervo, amminstratore delegato della Serie A, ha parlato ai media presenti al Gran Gala del Calcio AIC. Riporta milannews.it

Simonelli, Milan-Como a Perth un'esigenza e non un capriccio - "Oggi c'è una riunione della Uefa, non so se la decisione sarà presa oggi. Lo riporta ansa.it

simonelli milan como perthLEGA SERIE A - Simonelli: "Milan-Como a Perth è un sacrificio accettabile per il futuro del calcio italiano" - Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, è intervenuto dal palco dello Sport Industry Talk organizzato da RCS. Secondo napolimagazine.com

simonelli milan como perthMilan Como in Australia, la Serie A scrive a Infantino! Attesa per la sfida che si giocherà a febbraio: manca solo l’ok della Fifa per ufficializzare “la trasferta” a ... - Milan Como in Australia, si attende solo l’esito della risposta della Fifa, ultimo step per disputare la partita di febbraio a Perth! Secondo calcionews24.com

simonelli milan como perthMilan Como in Australia: la Lega invia la richiesta ufficiale alla FIFA per giocare a Perth. Serve una risposta entro fine anno - Serve una risposta entro fine anno È una corsa contro il tempo, ma il progetto di esportare il calcio itali ... Come scrive milannews24.com

