Sigfrido Ranucci la decisione sulla scorta dopo l’attentato | cosa gli sta succedendo

Il livello di protezione per Sigfrido Ranucci, storico conduttore di Report su Rai 3, è stato ufficialmente aumentato dal ministero dell’Interno a seguito dell’attentato di ottobre e delle dichiarazioni rese dal giornalista in Commissione Antimafia. La comunicazione dell’Ucis, l’Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, è arrivata domenica 30 novembre e prevede un salto dal quarto al secondo livello di tutela, una misura riservata a personalità esposte a rischi concreti e immediati. Leggi anche: “Smentita Elly Schlein”: Attentato a Ranucci, cosa si è scoperto A cambiare è l’intero assetto della scorta: non più una sola auto blindata e due agenti, ma due vetture blindate e quattro uomini, oltre a un presidio fisso dell’ Esercito davanti all’abitazione del giornalista a Campo Ascolano, frazione di Pomezia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sigfrido Ranucci, la decisione sulla scorta dopo l’attentato: cosa gli sta succedendo

Leggi anche questi approfondimenti

Dopo l’attentato di ottobre e le sue dichiarazioni in commissione Antimafia, il ministero dell’Interno ha deciso di aumentare la scorta nei confronti del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione di inchiesta Report su Rai 3. Secondo quanto risult - facebook.com Vai su Facebook

Sigfrido Ranucci, la decisione sulla scorta dopo l’attentato: cosa gli sta succedendo - Il livello di protezione per Sigfrido Ranucci, storico conduttore di Report su Rai 3, è stato ufficialmente aumentato dal ministero dell’Interno a seguito ... Come scrive thesocialpost.it

Sigfrido Ranucci racconta la sua Rai: tra libertà, pressioni e il futuro di Report - L’intervista di Ranucci a Il Foglio riaccende il dibattito sul ruolo di Report, sulla Rai e sull’attentato che lo ha colpito. Scrive romait.it

Le prime parole di Sigfrido Ranucci a Report dopo l’attentato: “La nostra scorta siete voi” - La prima puntata stagionale di Report era più attesa del solito, viste le terribili notizie legate all'attentato subito da Sigfrido Ranucci solo pochi giorni prima del debutto, con lo scoppio di un ... fanpage.it scrive

Sigfrido Ranucci e la Rai: cosa c’è dietro le sue parole sull’addio possibile - Il conduttore di Report parla di libertà editoriale, pressioni politiche e futuro in Rai. Riporta ilquotidianodellazio.it

La denuncia di Ranucci: "Dopo la bomba a me hanno alzato il livello di scorta, alla mia squadra no" - Sigfrido Ranucci apre la prima stagione di Report dopo la bomba che ha distrutto la sua auto e quella della figlia davanti alla porta di casa a Pomezia con una dichiarazione di solidarietà al team di ... repubblica.it scrive

Ranucci: Piantedosi, 'offensivo adombrare colpe del governo' - "Chi utilizza questo grave atto intimidatorio per adombrare una qualche responsabilità del governo offende la verità e le istituzioni, con scarso senso dello Stato". Scrive ansa.it